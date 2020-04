Posilujte svou imunitu, mějte dobrou náladu a choďte hodně do přírody, radí odbornice na bylinky

To je výborná otázka hned na začátek. Dobře fungující imunitní systém je základ. Určitě bych doporučila vitamín C, toho není v naší stravě nikdy dost. Vynikajícím přírodním zástupcem je rakytník řešetlákový, acerola, amalaki, acai berry. Ve stravě nám chybí odpovídající množství vitamínů skupiny B, D3 (trochu si ho můžeme opatřit pobytem na sluníčku), minerály, zvláště hořčík, zinek, selen, železo a draslík.

Jak bylo řečeno v úvodu - mít v pořádku dobře fungující imunitní systém neboli obranyschopnost. Hodně se mluví o tom mít se rád, víc si sebe vážit. A tohle spolu souvisí. Všímat si toho, co jím, jakou vodu piji, kolik hodin spím a jak spím, jestli umím odpočívat, jaké mám priority, jestli umím říkat NE. Otázek a odpovědí by bylo hodně. Člověk by si měl řídit svůj život. Tudíž si nemusí pěstovat v sobě strach neustálým sledováním zpráv, jak se situace vyvíjí. Také není dobré vnímat okolní svět jako nepřátelský.