Porodnice v nemocnicích Plzeňského kraje opět umožňují přítomnost otce u porodu

Aby ale mohl doprovod rodičky do nemocnice, je nutné, aby byl zdráv. V opačném případě nebude vpuštěn do nemocnice a může nejvýše k hlavnímu vchodu do budovy. Je lepší i bezpečnější si zajistit doprovod zdravé osoby," říká mluvčí krajských nemocnic.