Pohár města Meziboří ve stolním hokeji pro Jiřího Nakládala

Třetí místo si z Meziboří odváží Ondřej Frýba (BHC StarColor Most). Na výborném pátém místě skončil nejlepší z domácího oddílu KSH ZŠ Meziboří David Klíma. Celkové jedenácté místo v turnaji a vítězství v kategorii vybojoval Oliver Čermák (BHC 15. ZŠ Most). Na organizace tohoto tradičního podniku finančně přispělo město Meziboří.

Ve Středisku volného času Most začal již pátý ročník projektu Air-hockey školám, který je i letos podporován společností United Energy. V tomto školním roce si jako první přišli zahrát žáci SZŠ Optima Most. Zvítězil Lukáš Bubeník.

Pohár města Meziboří – billiard-hockey šprtec: 1. Jiří Nakládal (BHC Dragons Modřice), 2. Jan Matuščín, 3. Ondřej Frýba (oba BHC StarColor Most), 4. Ondřej Matura (SVČ Most), 5. David Klíma (KSH ZŠ Meziboří), 6. Marek Těšitel (SVČ Most), 7. Matyáš Vaníček (BHC StarColor Most), 8. Josef Vitula (BHC Dragons Modřice), 9. Jozef Matuščín (BHC StarColor Most), 10. Daniel Rambousek (KSH Draci Třebenice) atd.