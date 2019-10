Podzimní prázdniny nabídnou v Bohumíně divadlo, bruslení i filmový maraton

Do knihovny v centru Bohumína zavítá herec a inspicient Komorní scény Aréna v Ostravě Petr Pěnkava, aby děti zábavnou formou provedl vznikem divadelního představení.

„V úterý 29. října od 9 hodin si malí návštěvníci nacvičí hry v rámci workshopu Putování za pohádkou a ve středu 30. října se od 15 hodin vžijí do rolí postav z Pověsti zemí českých. Divadelní umění doplní výtvarný workshop, takže program bude po oba dva volné dny celodenní,“ informoval ředitel městské kulturní agentury K3 Bohumín Karel Balcar.

Sportovně založené děti najdou vyžití na ledě zimního stadionu. Speciálně na podzimní prázdniny naplánoval bohumínský Bospor veřejné bruslení navíc. V pondělí 28. října si budou moci přijít zabruslit od 12:30 do 14 hodin, v úterý 29. října a ve středu 30. října od 13:30 do 15 hodin. Provoz na sklonku října posílí i aquacentrum.

Objekt, který je součástí technotrasy Moravskoslezského kraje, bude přístupný od 14 do 18 hodin. Prohlídky začínají každou celou hodinu. Dospělí zaplatí 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. „Návštěvníci si mohou zakoupit tematické knihy, pohledy, magnety, v prodeji je i turistická známka, nálepka a vizitka,“ řekl člen klubu Michal Hejda.