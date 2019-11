Podmořský svět léčí dětské pacienty

Chodby jako pobřeží s majákem, vany jako lodičky na modré podlaze připomínající moře, dveře evokující vstup do kajuty nebo barevné válce s bublající vodou a plastovými rybičkami… Takto originálně vypadá balneo provoz luhačovické dětské léčebny Miramonti.

„Při uhličitých koupelích, které působí příznivě například na srdeční a cévní systém, atopický ekzém nebo na popáleninové jizvy, využíváme šetrnou technologii jímání a napouštění vody do van, díky čemuž maximalizujeme účinky léčby. Základní myšlenkou totiž je, aby děti během koupele zůstaly v klidu a tělo se mohlo pokrýt bublinkami oxidu uhličitého, který se vstřebává právě kůží. Koupel je takto mnohem efektivnější,“ informoval MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel akciové společnosti Lázně Luhačovice, která je nejen jediným držitelem evropského ocenění v České republice, ale také jako jediná v Luhačovicích zajišťuje dětskou léčbu.

„V případě, že by se minerální voda ohřívala pomalu, množství léčivého oxidu uhličitého by kleslo. Proto vodu zahříváme šokově, a to parou o vysoké teplotě v plášti vany. Přidanou hodnotou moderní doby přitom je, že odpovídající hladina vody je hlídána ultrazvukovým čidlem,“ dodal MUDr. Eduard Bláha.