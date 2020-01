Podcenění. Dorostenci Náchoda potrestali favorita z Českých Budějovic

Rostislav Kortus (hráč, České Budějovice): „Se Znojmem nám zápas vyšel podle představ. První čtvrtina byla z obou stran taková rozehrávací a unavená. Pak už se to rozjelo a nám se dařilo. Náchod jsme podcenili. Co jsme vystřelili, to nepadlo. Sedm košů je opravdu málo. Náchodu duel na rozdíl od nás sedl a my jsme s tím nedokázali nic dělat. My sami i trenér se nás sice zkoušel hecovat, ale už jsme se nechytili. I když to poločase v jednu chvíli vypadalo nadějně, pak to zase zapadlo do stejných kolejí.“