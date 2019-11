Pod záminkou koupě žvýkaček muž brutálně napadl pokladní večerky a oloupil ji

„Využil okamžiku, kdy se v jejích prostorách nenacházeli žádní zákazníci a před prodejním pultem, pod záminkou nákupu žvýkaček, vyčkal na moment, kdy pokladní otevře kasu a brutálně prodavačku napadl úderem pěstí do obličeje. Ženě se po chvilce podařilo z obchodu utéct. Pachatel z pokladny odcizil finanční hotovost v řádech několika tisíc korun a z místa utekl. Poškozenou museli převézt k ošetření do nemocnice,” informovala Marcela Pučelíková, mluvčí Policie ČR Beroun.

Muž byl vysoký přibližně 178 cm, ve věku okolo 35 let, štíhlé postavy, mluvil česky, oblečen do oranžové bundy, maskován kapucí a kšiltovkou, modré montérkové kalhoty. Kriminalisté se domnívají, že by muž mohl být zaměstnancem některé z přilehlých firem v okolí, nebo by v okolí místa činu mohl obývat některou z ubytoven, nebo byt.