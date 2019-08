Pod peticí za záchranu domácí péče je 36 tisíc podpisů, Charita ji předává Poslanecké sněmovně

Charita Česká republika, největší poskytovatel domácí zdravotní péče v Česku, zveřejnila petici Doma je doma 3. července poté, co se – spolu s ostatními partnery z oboru – nedohodla se zdravotními pojišťovnami na podobě financování pro příští rok.

Způsob úhrady domácí zdravotní péče pro rok 2020, který navrhly zdravotní pojišťovny, negarantuje dodržení ústavně-právních principů, které ve svých nálezech formuloval Ústavní soud – a to pokrytí nezbytných nákladů. Nedává ani možnost dopředu si spočítat, kolik za provedené zdravotní výkony zdravotní pojišťovny zaplatí. Odmítnutím požadavků sester zdravotní pojišťovny v čele s VZP říkají, že stát si nemůže dovolit služby, jež lidem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění garantuje a které po sestrách vyžaduje.

V důsledku nízkých plateb za zdravotní výkony a nespravedlivou regulací by při zachování tohoto postupu domácí zdravotní péče zanedlouho zanikla. Sestry by z trvale podfinancovaného oboru odešly za lepším výdělkem – a pacientům by pak nebylo umožněno stonat v důvěrně známém domácím prostředí, což je pro ně nejkomfortnější.