Po vynucené přestávce se otevírá rozhledna na Klínovci

Do roku 1998 byla nejvýše položenou rozhlednou v České republice. Pak přešlo prvenství na šumavský Poledník (1315 m), kde se z bývalé věže sloužící vojsku stal vyhlídkový bod (v letošní sezoně pro turistiky nedostupný z důvodu kompletní rekonstrukce věže, oprava má být dokončena v průběhu příštího roku).

V období od 3. do 30. června bude klínovecká rozhledna otevřena ve dnech středa – neděle vždy od 9.00 do 19.00 hodin. Každodenní provoz bude zahájen 1. července s otevírací dobou 9.00 – 19.00 hodin.

Vstupné: Děti do 7 let zdarma, dospělý a dítě od 7 let 25 Kč, rodina (2 dospělí a 2 děti) 50 Kč.