Po 34 letech opět v Poličce. V muzeu zahajují výstavu známého malíře a grafika Miroslava Stárka

„Zaznamenává její fragmenty a ve vzpomínkách je pak přetváří do výtvarné i barevné zkratky. Ve svých obrazech pak toto vše zpracovává do promyšlených kompozic také i s hudební tematikou. Takto vzniká konečná podoba obrazu, většinou olejomalba, někdy podpořena strukturální vrstvou. V poslední době objevuje pro svůj výtvarný projev moderní techniku kombinovaného digitálního zpracování obrazu. Vycházeje z vlastních kreseb, upravuje obraz dle svých představ do konečné podoby na obrazovce počítače,“ dodala.