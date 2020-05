Plzeňský centrální obvod zahájil rekonstrukci parkoviště U Borského parku

„Investiční náklady dosáhnou osmi a půl milionu korun, dokončení rekonstrukce přepokládáme nejpozději do šesti měsíců z jejího zahájení. Termín dokončení se samozřejmě ve spolupráci se zhotovitelem budeme snažit zkrátit tak, aby dopady do života obyvatel byly co možná nejnižší,“ doplnil Petr Baloun.