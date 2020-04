Plzeňské Kontaktní centrum kromě stovek přijatých hovorů našlo i seniory, kteří potřebovali nutnou pomoc

Jen za první týden to bylo na pět stovek hovorů. Více než 200 dobrovolníků pomohlo volajícím za tu dobu vyřídit přes 1300 nákupů, vyzvedlo jim léky, vyvenčilo psa a další. Díky kontaktnímu centru se také podařilo dostat k osamělým seniorům, kteří potřebují neodkladnou pomoc.

Linka kontaktního centra 378 032 222 bude fungovat i nadále, vzhledem k menšímu počtu volajících v posledních dnech upravuje svůj provoz na čas od 9 do 15 hodin, místo původního času od 8 do 18 hodin. Senioři nejčastěji volají právě v dopoledních hodinách. Kontaktní centrum funguje díky spolupráci s Mezigeneračním centrem TOTEM.

„Kromě bezprostřední pomoci v době pandemie koronaviru je pro nás stěžejním přínosem to, že se podařilo najít v našem městě seniory, kteří nebyli zachyceni v žádných službách a systému podpory, přestože prožívají situace, se kterými si sami nevědí rady a hlavně nevědí, kam se obrátit o pomoc. Současná masivní informační kampaň o Kontaktním centru jim pomohla najít podporu a požádat o pomoc a zejména nebýt na problémy sám. Podporuji, aby nadále tato spolupráce mezi městem a centrem TOTEM pokračovala i po skončení pandemie koronaviru,“ řekl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf, který měl vznik centra na starost.

„Protože se nám od počátku nouzového stavu podařilo vybudovat propracovaný systém pomoci těmto osamělým seniorům díky více než dvěma stovkám našich dobrovolníku, chtělo by naše centrum TOTEM pokračovat do budoucna v této nové formě pomoci i v době, kdy nebude hrozit nákaza onemocněním covid-19. Chtěli bychom našim osamělým seniorům v Plzni nabídnout pomoc a především psychologickou podporu, aby jim jejich osamělost neohrožovala kvalitu života,“ přiblížila plány do budoucna ředitelka centra Vlasta Faiferlíková.