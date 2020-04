Plomba ze zubu vypadla strážnici napadené v autobusu opilou ženou

Opilecký výstup s násilím zažili ve čtvrtek cestující autobusu na trase Praha, Černý Most - Liberec. Řidič odmítl vpustit do vozu dvě velmi opilé osoby, žena ke všemu neměla roušku. Do slovního velmi ostrého sporu vstoupila strážnice, která měla osobní volno, a snažila se opilce uklidnit. Za to dostala facku.