Pěší zóna u Anděla ožije Slovenskými dny k výročí 30 let svobody

„O hudební program se postarají slovenští interpreti a jejich kapely – Čarovné ostrohy, Medial Banana a vyvrcholením programu bude Polemic – který vystoupí na hodinovém koncertě 25. září v 19 hodin. Proběhne také Open Air výstava pod názvem „Cesta ke svobodě“. Výstava bude po ukončení Slovenských dní v Praze přesunuta před kostel sv. Václava naproti ÚMČ Praha 5, kde setrvá do 17. listopadu. Představí soubor 17 vybraných fotografií (se symbolikou 17. listopadu 1989), nainstalovaných na velkoplošných panelech. Autorkou je Zuzana Mináčová, slavná slovenská fotografka. Jako dítě přežila Osvětim a tím rychle dospěla a brzo se začala věnovat fotografii. Od roku 1993 žije v Praze a do dějin fotografie se výrazně zapsala reportážními filmovými stejně jako uměleckými nebo angažovanými fotografiemi. Je známá i díky cyklu fotografií pod názvem Návšteva, který vznikl jako odezva na okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Výběr fotografií Open air výstavy pod názvem „Cesta k svobodě“ by měl být inspirací k zamyšlení hlavně pro mladé lidi, že cesta v listopadu nebyla jednoduchá," zve k Andělu ing. Klára Badinková ze Zahraničního zastoupení cestovního ruchu SR