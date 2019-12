Pečení s celebritami podpořilo maminky samoživitelky

Vykrajovat, péct a zdobit do Home Artu na pražském Zličíně přišli herečka a dabérka Regina Řandová, zpěvačka a herečka Dita Hořínková se syny, dětskými hereckými hvězdami Filipem a Viktorem Antoniovými, zpěvák a hudebník Julián Záhorovský a herečka a zpěvačka Kateřina Pechová.

„Já mám radost, je to pro mě taková generálka. Teď budu péct s kamarádkou, tak se alespoň tady přiučím od zkušenějších. A musím říct, že to cukroví z toho těsta, které tu je, je skvělé. Chutné, dobře se s ním pracuje a vypadá to moc hezky,“ svěřila se Kateřina Pechová, manželka českého „Ramba“ a „Tarzana“, zpěváka, herce a držitele Ceny Thálie za muzikál Petera Pechy.