Pavilon skla v Klatovech slavil 5. výročí svého otevření

„Jsem lektorka a chodím sem, když jsou tyhle tvůrčí dílny. Sedím u stolu a pomáhám dětem i dospělým s tím, co se tady zrovna vyrábí. Dnes tady vyrábíme karafiáty ze skleněných korálků. Řekla bych, že šikovní jsou úplně všichni, protože vytvořili ty nejhezčí karafiáty, co jsem kdy viděla. Akorát děti potřebovaly pomoc se zakončováním drátků. Práce s korálky je vážně skvělá," popsala Františka Babková.

„V klatovském PASKu jsem od patnácti let. Byla to vlastně moje první brigáda, kdy jsem tady o prázdninách dva roky dělala průvodce. Teď už sem chodím jenom na tyto akce, kde pracuji s dětmi. Venku v mobilní sklářské peci vznikají skleněné karafiáty, a my v pavilonu máme pro návštěvníky něco podobného. Vyberou si skleničku a gravírovacím perem si můžou sami vybrousit jakýkoli vzor. Máme šablonky na karafiáty, takže všechno je tematické,” popsala Klára Schavelová.

Jaký byl o akci zájem? „Zájem byl velký. Všichni si chtěli vyzkoušet naši novinku - gravírovací pero, kdy si sami vyryli svoji skleničku. Lidé jsou šikovní. Řekla bych, že jsou mnohem šikovnější než my. To, co tady lidé udělali podle šablon, je opravdu krása! A co bych Pavilonu skla popřála do budoucna? Já bych mu přála, aby takhle fungoval i další roky a pořád se tu dělaly tak skvělé akce. Škoda, že tu není víc místa, protože je vidět, jak v průběhu let sem chodí čím dál víc lidí ve všech věkových kategoriích od dětí až po seniory. Takže naše tvůrčí dílny už mají svoji tradici i věhlas,” dodala s úsměvem sympatická Klára.