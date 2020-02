Pardubičtí filharmonici a basketbalisté budou hrát na jedné palubovce a podle stejných not

Jedná se unikátní propojení sportu a hudby obohacené navíc snahou pomoci. Před šestým pokračováním se do hledáčku organizátorů dostal dvouletý Adámek, který trpí závažným epileptickým onemocněním.

Dnes už sice chodí, ale svým vlastním stylem, který není ideální. Má totiž nedovyvinuté břišní svalstvo, takže chodí předkloněný. S tím, aby posílil svaly břicha i celého trupu, mu hodně pomáhají hiporehabilitace, na které dochází pravidelně jednou týdně. Hiporehabilitace je opravdu účinná, a tak mu lékaři doporučili týdenní intenzivní hiporehabilitační pobyt, během něhož by se měly ukázat další pokroky.

Finanční příspěvek do zapečetěných kasiček u hostesek v aréně

16:40 koncert The Best of Broadway