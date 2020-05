Pamětník Slavomír Beneš vzpomíná na bombardování klatovského nádraží v dubnu 1945

Tentokrát to však bylo jiné. Letadel bylo více a střelba neustávala. Rychle se rozšířila zpráva, že hloubkaři útočí na klatovské nádraží. Když jsme došli domů, začaly houkat sirény vyhlašující letecký poplach. Chystali jsme se do krytu, který byl v jedné komoře ve sklepě. Nějak jsem se zdržel v kuchyni, a to jsem již slyšel burácet bombardéry přímo nad naším domem.

Později jsem se dozvěděl, že nalétávaly přes střed města směrem na nádraží. Z okna jsem ještě zahlídl velice nízko letící bombardér, jak se mu z otevřené bombovnice sypou bomby. Přelétal přímo nad naším domem. Ten pohled se mi vryl do paměti a ještě dnes jsem schopen ukázat přesně místo, kde jsem jej zahlédl a to je již 75 let. Nikdy jsem neviděl tak veliké letadlo z takové blízkosti! To mě již matka hnala do sklepa, kde se nás sešlo asi deset.