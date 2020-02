Pacienti Podhorské nemocnice rehabilitují v modernizovaném bazénu

„Omlouváme se našim pacientům za drobné nepohodlí způsobené zvýšenou prašností a hlukem, věřím však, že výsledek bude stát za to. Do konce února by měly být veškeré práce ukončeny,“ uvedl předseda představenstva Podhorské nemocnice RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D., s tím, že investice do modernizace si dohromady vyžádá 250 tisíc korun.