Ostravský primátor přivítal nové strážníky městské policie

„Strážnicím a strážníkům se během posledních pěti let snažíme utvářet dobré podmínky, aby nám neodcházeli například k Policii ČR nebo k hasičům. Stojí to spoustu peněz, ale myslím si, že vynaložené prostředky jsou cíleny správně. Dnes nám přibylo dalších 21 strážníků. Přestože vedení městské policie dělá vše pro to, aby strážníků v ulicích přibývalo, nedaří se naplnit stavy strážníků. Snad se to v letošním roce již podaří,” řekl primátor.