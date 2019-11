Ostravské sportovní hry pokračují, přitáhly již tisíce žáků

Ostravské sportovní hry začaly v říjnu a soutěže potrvají až do května příštího roku. Dle závěrečného sečtení bodů bude deset nejúspěšnějších škol vyhlášeno 18. června 2020 v ostravské Atletické hale na Velkém sportovním dni.

„Jsem ráda, že se letošních Ostravských sportovních her zúčastňuje přes 6 tisíc dětí z 54 základních škol. Dnešní den mě potěšil. Družstva v okresním finále ve florbalu bojovala o postup do dalšího kola. Věřím, že jsme založili novou, silnou ostravskou tradici a že se do příštího ročníku zapojí další školy a děti,” řekla po ukončení turnaje ve florbalu Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora města Ostravy pro školství a sport.