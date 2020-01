Ostravská hala ožila atletickými souboji

„Spokojená jsem poměrně hodně, protože dneska jsem se zrovna necítila ve své kůži, takže výsledek je lepší, než jsem očekávala. Doufám, že v dalších halových závodech to půjde výš a výše. Prozatím je můj nejlepší výkon 375 cm. Co očekávám od následující sezóny? To popravdě nevím. Uvidím, jak to půjde v tréninku, ale kdyby tam padla ta čtyřka, tak bych byla šťastná,” řekla Niki Joannidu trénující pod vedením Zuzany Uhrové.