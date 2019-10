Ostrava hledá provozovatele služby veřejného sdílení jízdních kol pro příští sezonu

Koncese spočívá v tom, že kola opět dodá vybraný provozovatel, který také následně zajistí jejich opravy, redistribuci po městě a servis. Podmínkou je také mobilní aplikace, jejímž prostřednictvím se kola mohou zapůjčit. V době vrcholu sezony od června do září by mělo být k dispozici minimálně 900 kol, od března do května a od října do prosince 800 kol.