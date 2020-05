Osiřelé základní školy probudili žáci a žákyně devátých tříd

„Ode dneška se na škole vyučují žáci ze třech devátých tříd. Dohromady 31 žákyň a žáků. Učivo probírají se svými učiteli - vždy dvě vyučovací hodiny český jazyk a matematiku, a to ve dnech pondělí - středa - pátek. Zbytek učitelů se z žáky učí on-line, a to ve všech podstatných předmětech. V podstatě je to tak ve všech základních školách. Ti učitelé, kteří nyní učí žáky devátých tříd dopoledne, odpoledne pokračují výukou on-line ve zbývajících třídách, ve kterých učí. Zbylí učitelé učí on-line žáky svých tříd ve svých předmětech,” informoval Mgr. Martin Pail, ředitel ZŠ a MŠ Mitušova 16 v Ostravě-Hrabůvce.

„Starosti mi dělá, jak to bude vypadat po 25. květnu, kdy přijdou děti od první do páté třídy. Musíme je rozdělit do skupin po 15 dětech. Ty bude učit jeden učitel. Dopoledne se to zvládne, ale nevíme, jak to bude s obsazením skupin odpoledne v družině. Až 15. května zjistím, kolik žáků prvního stupně nastoupí. Nějak to zvládnout musíme. Bude to oříšek pro více základních škol,” dodal Martin Pail.