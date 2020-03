Osamělým seniorům či lidem v karanténě v Bohumíně nakoupí pečovatelky

„Pro seniory, kteří nemají nikoho blízkého, kdo by jim teď v době karantény nakoupil jídlo či základní drogerii, jsme zřídili speciální telefonní linku. Naše městské centrum sociálních služeb je připraveno jim okamžitě pomoci,“ uvedla šéfka organizačního odboru bohumínské radnice Mirka Šmídová.

Senioři i Bohumíňáci, kteří se ocitnou kvůli koronaviru v případné karanténě a nebudou mít nikoho blízkého, kdo by jim nakoupil, mohou v pracovní dny od 7 do 15 hodin volat linku 734 788 658. Mimo tuto dobu (tzn. o víkendech a v pracovní dny od 15 do 7 hodin) lze pak kvůli nákupu kontaktovat městskou policii na číslech 596 092 156 nebo 731 130 666. Ta se pak spojí s pečovatelkami z centra sociálních služeb, které budou nákup zajišťovat.