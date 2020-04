Opravy kopírují původní zdobení krnovského divadla

Město v současnosti zpracovává také projekt úpravy interiérů, který by zvýšil komfort diváků. „Počítá například s novou vzduchotechnikou, úpravou lóží a novým jevištěm. Změnilo by se také rozložení sedadel s uličkou uprostřed hlediště podle původního řešení, které by mělo zvýšit komfort diváků, ovšem na úkor počtu míst,“ upřesnil Lubomír Stýskala. V další etapě by pak mělo dojít na řešení interiéru, kdy památkáři chtějí obnovit původní vzhled, včetně akustiky.