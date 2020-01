Operní pěvkyně Dagmar Pecková vystoupí v Praze

K poslednímu albu The Magical Gallery, které vydala v říjnu loňského roku, nyní mezzosopranistka Dagmar Pecková a hudební skladatel Darek Král připravují jedinečný koncert „Dagmar Pecková in The Magical Gallery“, který se uskuteční 7. dubna ve Forum Karlín.

Nápad na album The Magical Gallery, obsahující skladby inspirované mistrovskými díly světového malířství, nosil skladatel a producent Darek Král v hlavě spoustu let. Postrádal však to hlavní – jedinečný hlas, který by dokázal v nahrávce vykreslit potřebné emoce. I přes zdánlivou protichůdnost mu přišla nejhodnější kombinace operního hlasu a elektronické hudby, a tak oslovil Dagmar Peckovou, která byla celému projektu velmi nakloněna.