Omezení návštěv v nemocnicích Plzeňského kraje zůstává v platnosti i v následujících dnech

Umožnit návštěvy komplikuje i skutečnost, že krajské nemocnice jsou vesměs monobloky, kde jsou v jedné budově všechna oddělení včetně pacientů, kteří by byli nákazou velice ohroženi. To znemožňuje zavést režimová opatření, kdy by bylo možné povolit návštěvy alespoň na vybraných odděleních.