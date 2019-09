Olomoučtí vědci pomohou městům i krajům s plánováním investic

V rámci odpoledního bloku své projekty prezentovaly mezinárodní studentské týmy i trojice německých studentů, kteří díky Spationomy založili start-upový projekt. Podvečerní program zahrnoval workshopy a simulační hry, se kterými v průběhu projektu přicházeli studenti do styku.

Na konferenci bylo oznámeno i získání projektu Spationomy 2.0, který naváže na stávající mezinárodní spolupráci. „Během tří let, kdy byl realizován první projekt, si Spationomy vydobylo skvělou pověst a ukázalo, že je zde skutečně velký potenciál. Díky tomu by se Spationomy 2.0 mohlo podařit do praxe přenést ještě víc podnětů,” dodal Igor Hočevar ze slovinské společnosti ZZI, která pomáhá státní správě i podnikatelskému sektoru přijímat inovace související s oblastí Průmyslu 4.0.