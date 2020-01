Odpadová společnost podpoří nápady zvyšující kvalitu života v Ostravě

„Právě na to, jak vracet staré věci znovu do života, se chceme do budoucna zaměřit ještě intenzivněji, a to v novém reuse centru, které se letos chystáme otevřít. Lidé si zde budou moci vybrat už použité předměty z domácností, aby si je sami zrenovovali a znovu použili, nebo si vyberou z věcí, které budou rekonstruovány přímo na místě a nabízeny zájemcům. V tomto centru chceme rovněž pořádat workshopy pro veřejnost pod vedením tvůrců snažících se, aby i životem poznamenané věci znovu přinášely radost a užitek. A měla by se tu konat i setkání lidí zabývajících se myšlenkou, jak vytvářet co nejméně odpadu,“ nastínil další z plánovaných aktivit Karel Belda.