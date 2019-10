Od listopadu k listopadu - nová ostravská výstava

Věnuje se období protektorátu, které se vyznačovalo snahou nacistů zlikvidovat vyšší české školství, poválečnému vývoji, kdy byla do Ostravy přeložena Vysoká škola Báňská, zmiňuje založení Pedagogické fakulty koncem 50. let, ukazuje život vysokoškoláků v uvolněných 60. letech a následně v době normalizace, přináší svědectví o událostech 17. listopadu 1989 v Ostravě i vývoji následujícím bezprostředně po tomto období.

Výstava je přístupná v říjnu v pracovní dny od 7.00 do 19.00 hodin, o víkendech od 9.00 do 19.00 hodin. V listopadu od 7.00 do 17.00 hodin, o víkendech od 9.00 do 17.00 hodin.