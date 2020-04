Od května do autobusů ve Frýdku-Místku opět předními dveřmi. A snad i návrat k běžným jízdním řádům

„Řidiče bude od přímého kontaktu s cestujícím chránit plastová folie. Žádáme proto cestující, aby jízdné hradili prostřednictvím karty ODIS nebo bankovní karty, což je rychlé a bezpečné. Cestující mohou platit i v hotovosti, nicméně, v tomto případě by si měli nachystat přesnou částkou, přispějí tak nejen k rychlejšímu odbavení, ale také k omezení kontaktu s řidičem,“ vyzval náměstek primátora Karel Deutscher s tím, že v autobusech MHD platí jednotné jízdné, dospělý hradí 10 a dítě (od 6 do 15 let) 5 korun.

„V současné době se jezdí podle výlukových jízdních řádů. Od května bychom ale chtěli dopravu vrátit do normálu, nebo jezdit alespoň v prázdninovém režimu. Lidé se začínají vracet do práce a nechceme mít přeplněné autobusy, to by se pak hygienická opatření, která jsou stále platná, trochu míjela účinkem. Konečné rozhodnutí je ale na dopravci, tedy společnosti ČSAD, která kvůli nedostatku řidičů před časem zavedla výlukové jízdní řády. Jakmile budeme mít její rozhodnutí, budeme obratem informovat,“ dodal náměstek Karel Deutscher.