Obraz zatracení a vzkříšení nabízí nekonvenční festival umění a hudby Mish Mash

V sobotu 7. září se otevřela brána bývalého závodu Perla 12 - úpravna, kde sbor 13 amatérských umělců přivítal početné návštěvníky v bizardním prostředí chátrajících výrobních hal, aby se tak stali svědky minulosti v kontrastu se současností.

Čas odvál zvuk tkalcovských stavů a následnou éru nejmodernější úpravárenské technologie. V roce 2012 se zde rozhostilo absolutní ticho, které v zářijové sobotě v pravidelném zvuku výrobního procesu nahradily údery bubnu doprovázejícího moderní melodie.

Tak začala neobvyklá vernisáž fotografií, maleb, kreseb a kovových soch vracejících se k minulosti i mířících do budoucnosti. Děj zachycený uměním však v těchto dílech nepřináší jen estetické podání, ale hlubokou sondu do vědomí, vzájemné kontroverze i dialogu spojujícího různé názory v celek prospěšný pro šťastný život všech lidí. Jistě mnoho dalších návštěvníků od 7. do soboty 14. září od 16 do 19 hodin podstoupí tuto pouť poznání, která stírá rozdíly mezi dobou i generacemi.

Při vstupu do hlavního sálu na návštěvníky dýchne dávná doba baroka v pracích "Dochtora Plže", kterou ukončí Masožravka jako připomínka, že ani v této době nebylo vše růžové. Do přítomnosti vedou ruční práce Davida Moravce z dubu a oceli. Trend dnešní doby je podán v souboru fotografií Robina Malátka, zachycujících sílu ženy, něžnost, touhu, smutek a vznešenost, vytvořených většinou analogovou fototechnikou, a dokumentem Jana Balcaříka o práci kadeřníka.

Kritickým pohledem je tvorba Adély Váňové, která se zabývá zodpovědným přístupem k módě. Svými objekty upozorňuje na upcycling, neboli snahu dát starému oblečení nový život. Dřív se oděv pořizoval na celý život, přešíval a opravoval, dnes se obléká mnohdy jen jednou. Předložený Projekt Perla N°2 se proto zabývá udržitelným přístupem k módě a textilu. Hledá způsob, který by byl šetrný pro planetu.

Najednou se sál ponořil do tmy. Do něčeho, co znamená nic a je symbolem zániku. Zde se však objevila zářící zeměkoule držená a chráněná v železných rukách. Moc síly vůle života umocnila plastika sovy Adama Langra, zrozené sice ne z popela ale podobně z kovového odpadu. I zde jako bájná strážkyně moudrosti hlídá běh veškerého dění.

Okamžik nastalého ticha vyvolává filozofickou otázku DADA a ZENU. Je to jedinečnost, ve které je tvořena minulost, přítomnost i budoucnost. Každý je preZENtací sebe sama a může se ve spolupráci s vystavujícím stát umělcem. Obdobné otázky svědomí a kosmické hry lze najít na stránkách, jako by větrem rozevlátých po časem poznamenané zdi, připravované knihy Petra Neckáře NEBE NEBO se zákony existence - život je stále přítomný, energie se neztrácí, co dáváš, to se ti vrací.

Ze zasnění pak vyrušuje tvrdá realita dnešní doby v podobě kovové plastiky Adama Langra Midalu FGR. K prohlídce ještě zbývá včela, pavouk, nábytek z kovového odpadu a řady fotografií dalších autorů, komiksů Projektu Daisy, plakátů, ilustrací a knih.

K závěru zajímavé výstavy patřila i nabídka zdravého občerstvení ze Šnek baru zdravé výživy.