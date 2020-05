Nymburk si připomněl povstání, které začalo již 2. května 1945

Po krátké epizodě se střelbou do vzduchu, nástupem německých jednotek do středu města a internování povstaleckého velení došlo ke krátkému příměří, ale již krátce po vypuknutí Pražského povstání převzali čeští vlastenci vládu na městem pevně do svých rukou a začali s odzbrojováním německých jednotek a následně i zatýkáním projíždějících ozbrojenců i „národních“ hostů.