Nová základna pomůže bořetickým hasičům pomáhat

„V podstatě jsme se teď dostali do stavu, kdy máme dvě auta a výbavu, která je hodně nad rámec minima. Ale žerou nám ¨ji myši, zatéká do ní a v podstatě chátrá už jen tím, kde je uskladněná,“ dodal velitel jednotky Tomáš Langer.

„Když to přeženu, tak do roka máme asi pět výjezdů k požárům. A protože tedy nejsme nijak vytížení a máme výbavu na takové úrovni, tak jsme se chtěli víc zapojit do řešení dalších krizových situací, abychom využili ten potenciál a čas, který jsme ochotni do toho investovat,“ vysvětluje rozšiřování výbavy Langer.