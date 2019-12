Nová technika pomůže ve Zlíně zrychlit odklízení sněhu

„I přes nákup nové techniky a intenzivnějšího zapojování moderních technologií ale stále platí, že vše nemůže být uklizeno hned. Komunikace a chodníky jsou tak pro účely zimní údržby rozděleny do čtyř kategorií podle priority. Nákup nové techniky je cesta, jak tyto časy zrychlovat, což je náš cíl,“ řekl zlínský radní Michal Čížek.

Nejdůležitější úseky komunikací podle radního musí být v pořádku do čtyř hodin, u chodníků tato lhůta činí 12 hodin. Naopak u těch ve čtvrté kategorii se následky sněžení odstraňují do 72 hodin. „Pro představu, do první, tedy prioritní kategorie, spadá 44 kilometrů komunikací a 16 kilometrů chodníků,“ dodal Michal Čížek.