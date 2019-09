Normální je darovat, třeba i vlastní krev

„Darovat krev, krevní složky a kostní dřeň by pro nás mělo být normální stejně jako třídit odpad, uvolnit starším lidem v tramvaji místo či zastavit u přechodu pro chodce. Věřím, že díky kampani si to spousta mladých, zdravých lidí uvědomí. Ochotně navštíví odběrové centrum a zcela běžné činy tak promění na akce superhrdinů. Protože v tomto případě víc než kde jinde platí, že každá kapka se počítá a dokáže zázraky,” řekl hejtman Ivo Vondrák.

Krev nelze vyrobit. Nemocní jsou odkázání na dárce. Podle primáře transfuzního oddělní Slezské nemocnice v Opavě Lukáše Stejskala je skutečností, že kampaň se soustřeďuje především na mladé lidi. Dávat krev mohou občané do 65 let a dávat krev poprvé je limit do 60 let.