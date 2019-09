Nepoužívané betonové a asfaltové plochy ve Frýdku-Místku nahrazuje tráva

„Od roku 2016 postupně odstraňujeme ze sídlišť prvky z minulého století, které už dávno neplní žádnou smysluplnou funkci, a naopak jsou spíše překážkou ve veřejném prostoru a zeleni. Mám na mysli zejména železobetonové zídky, ale taky neúčelové asfaltové plochy hned vedle chodníků nebo již dávno nevyužívané sušáky na prádlo a klepáče, které stojí na vybetonované nebo vyasfaltované ploše. Všechny zmíněné prvky a plochy jsou nežádoucí, nejen proto, že jsou velmi nevzhledné, ale také proto, že se zejména v létě nahřívají a sálají teplo do již tak rozpáleného sídliště. Proto je nahrazujeme zelení, která plní hned několik funkcí. Tráva, květiny i stromy zvyšují vlhkost a kvalitu vzduchu, eliminují hluk a působí pozitivně na naši psychiku. Jednoznačně zpříjemňují podmínky pro život v koncentrované bytové zástavbě, což je naším cílem,“ řekl primátor Michal Pobucký.

„Zvládnout bychom to chtěli do konce roku. Plochy budeme upravovat postupně, a to v návaznosti na naše kapacitní možnosti i klimatické podmínky,“ řekl Michal Rylko ze společnosti TS a. s.