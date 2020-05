Nenapravitelný zloděj sice nic neukradl, přesto skončil ve vazbě

„Pětadvacetiletý muž z Uherskohradišťska přijel ve čtvrtek večer do Zlína, kde se měl setkat se svým známým. Když na něj čekal, našel před prodejnou potravin klíč, který tam, jak jsme později zjistili, ztratila majitelka. Napadlo ho zkusit, jestli klíč není náhodou od prodejny. Klíč do zámku dveří pasoval. Vyhodnotil, že se do obchodu půjde podívat, až bude větší tma,“ informovala v pondělí krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.