Nemocnice Český Těšín zaučí kurzem další sanitáře

První kurz úspěšně absolvovalo 11 účastníků, z toho dva našli práci přímo ve zdejší nemocnici. Podzimní kurz poskytl rekvalifikaci celkem 9 ženám a 2 mužům ve věku od 20 do 50 let, kteří využili nabídku kurzu buď z úřadu práce, nebo přišli z hostinské, obchodní či strážní činnosti a výrobního závodu. Všichni účastníci si kurz chválili a dva z nich jsou dokonce nyní zaměstnanci Nemocnice Český Těšín.

Do kurzu sanitář se mohou přihlásit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Stačí vyplnit přihlášku z webových stránek Nemocnice Český Těšín a zaslat ji nejpozději do 28. února elektronicky e-mailem na adresu alice.ruckova@nct.agel.cz, nebo poštou na adresu Nemocnice Český Těšín a.s., Mgr. Alice Ručková, MBA, Ostravská 783, Český Těšín, 73701.