Nemocnice Český Těšín nově otvírá kurz pro sanitáře

Do kurzu sanitář se mohou přihlásit zájemci starší 18 let s ukončeným základním vzděláním a v dobrém zdravotním stavu. Stačí vyplnit přihlášku z webových stránek Nemocnice Český Těšín a zaslat ji elektronicky e-mailem na adresu alice.ruckova@nct.agel.cz, nebo poštou na adresu Nemocnice Český Těšín a.s., Mgr. Alice Ručková, MBA, Ostravská 783, Český Těšín, 73701.