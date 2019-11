Nemoci z nachlazení stály ČPZP za tři roky 1,6 miliardy Kč

Když nemoc z nachlazení udeří, lékaři doporučují ulehnout do postele a zahřívat si tělo čajem s medem, česnekem nebo zázvorem. Příznaky zhruba po osmi dnech odezní. Pokud máme zvýšenou teplotu, zrychlený tep, potíme se, je třeba poradit se s lékařem.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má v nabídce řadu preventivních programů k posilování imunitního systému. „Například jde o vydávání oblíbených vitaminů pro děti od 3 do 15 let na pobočkách zdarma, nebo příspěvek 200 Kč na vitaminy pro klienty nad 65 let, kteří jsou nejvíce ohroženi nemocemi,“ popisuje mluvčí Mazurová.