Nejzajímavější historické varhany Karlovarska představuje Michaela Káčerková

Zásadní. Skladby českých autorů zařazuji do programů svých koncertů vždy, o to více na koncertech v cizině. Je to častý model, že interpret hraje hudbu “svých” autorů - já se toho rozhodně držím. Kvalitní české varhanní tvorby máme dost.

Jistě. Dalším cílem budou varhany v Bochově, které jsou nově zrestaurovány, nutno říci, že znamenitě! Ne všechny nástroje, které by si to zasloužily, se však na desky dostanou. Různé další místní skvosty bude ale nadále možné postupně slyšet v rámci Karlovarských varhanních večerů i varhanní řady Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera, který v roce 2020 vstoupí do svého šestého ročníku.