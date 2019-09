Největší sraz absolventů v dějinách Zlína se blíží. Registrováno je už přes 1300 účastníků

Fakultní budovy U1 a U15 i prostor mezi nimi a budou mít tu čest stát se dějištěm historicky největšího srazu absolventů Fakulty technologické. Homecoming, který završí oslavy 50 let fakulty, bude opravdu grandiózní, více než dva týdny před jeho zahájením se na něj registrovalo přes 1300 účastníků. A organizátoři pro ně připravili opravdu velkolepý program, ve kterém si každý najde to svoje.

Hlavním tahákem budou hudební koncerty, které obsadí hned tři scény. Mezi budovami U1 a U15 zahrají například Mňága a Žďorp, Mr. Teddy and The Sidekicks a Ivan Mládek Banjo Band. Další hudební produkce proběhnou za budovou U15 i přímo v prostorách děkanátu na U1.

„Studenti tak mohou testovat získané zkušenosti na vlastní kůži, což je obrovskou výhodou pro jejich vstup na trh práce. I proto se fakulta chlubí téměř 100procentní uplatnitelností svých absolventů,“ doplnil Čermák s tím, že přijímací řízení do bakalářských programů FT stále běží.

A na co se můžete v programu těšit?

FT UTB STAGE (prostor mezi fakultními budovami U15 a U1): 14:00 The Polymers, 16:00 Mňága a Žďorp, 18:00 Mr. Teddy and The Sidekicks, 20:30 Ivan Mládek Banjo Band, 22:30 Golden Delicious