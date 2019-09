„Nej“ herci jsou Marta Bačíková a Marek Příkazký, inscenací sezony je Saturnin

Nejoblíbenějšími herci se stali Marta Bačíková a prvenství z minulých dvou let obhájil Marek Příkazký, který je s největším počtem hlasů i absolutním vítězem ankety.

Aplaus - Cenu ředitele letos z rukou Petra Michálka převzala dramaturgyně Jana Kafková. „Nevím, jestli to bylo tím, že původně vystudovala herectví, ale její dramaturgie vždy myslela především na diváka, aniž by přitom jakkoli ztrácela originalitu, snahu hledat, vydávat se na rozcestí. Jana je dramaturg, který prostě nemyslí hlavně na sebe sama, na své osobní ambice. Měl jsem možnost to poznat na vlastní kůži, když jsem coby student pátého ročníku nastupoval v tomto divadle na pozici dramaturga právě po jejím boku. Jana byla fantastický průvodce a přítel. Jsem šťastný, že tomu tak je dodnes,“ řekl ředitel Petr Michálek.