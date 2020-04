Návštěvníků v lesů přibývá, Plzeň je vyzývá k ohleduplnosti i opatrnosti

„Žádáme proto návštěvníky, aby si odpadky po sobě uklízeli a dávali je do odpadkových košů. Pokud se zrovna v jejich blízkosti žádný nenachází nebo jsou odpadkové nádoby plné, chtěli bychom je požádat, aby si odpad vzali s sebou a vyhodili ho do popelnice mimo les,“ vysvětlil Richard Havelka.

Podle něj je rovněž velkým problémem nevhodné parkování automobilů. Motoristé totiž často nedbají zákazu vjezdu do lesa, dokonce se stalo, že řidič zajel vozem až doprostřed lesní paseky. Častým prohřeškem je také parkování před uzavřenými závorami do lesa, kdy zaparkovaná auta znemožní vjezd do lesa pro účely hospodaření, ale i příjezd hasičům nebo záchranářům. „Auto se dá většinou v blízkosti lesa zaparkovat, pokud řidič takové místo nenajde nebo je obsazené, je lepší nechat vůz někde na okraji sídliště a do lesa dojít pěšky,“ řekl Richard Havelka.