Návštěvníci Nemocnice Prostějov nahlédnou díky výstavě do moravského podzemí

„Když už se do nějakého podzemí dostanu, tak se snažím tyto okamžiky zachytit na fotografii a přenést je tak do srdcí dalších lidí. Vždy mne zajímalo tajemno, cítím v tom krásu, harmonii a klid. První fotografie z podzemí pochází asi z roku 1995. Tím, že fotografie pořizuji na klasický film, jsem nucen přemýšlet, kdy zmáčknu spoušť. Fotografie neupravuji a beru je jako dokumentární,“ popisuje čtyřiapadesátiletý speleolog Petr Hruban s tím, že jeho první fotografie z podzemí pochází už z roku 1995, ale samotnému fotografování se věnuje o deset let déle.

Speleologie je týmová aktivita, proto zájemce o ni musí mít prvořadě chuť a čas, musí na něj být spoleh a musí si věřit. „Ideální pro vstup do podzemí je tří a vícečlenná skupina a minimálně jeden člověk na povrchu a samozřejmě i další lidé musí vědět o tom, kam jdete, na jak dlouho a co tam jdete dělat. Jednou jsem byl s kamarádem na Šumpersku v jeskyni a on se zaseknul v úzké plazivce tak, že nemohl tam ani zpátky. Tenkrát o nás nikdo nevěděl a dostat se ven trvalo několik hodin,“ vzpomíná zkušený jeskyňář na svůj nejsilnější zážitek. Sám naštěstí doposud nebyl svědkem žádného zranění, ale při fotografování Zlatohorského podzemí, které vyšlo knižně, prošel i místa, kterými už by podruhé nešel.