Naše foyer je rozlehlé, a tak se nikdo mačkat nebude, řekl Robert Rohál k výstavám v Kroměříži

Více než dva měsíce byl Dům kultury v Kroměříži zavřený, nyní byla otevřena nová výstava. Za jakých podmínek ji návštěvníci uvidí?

V souladu s uvolňováním restrikcí ohledně koronaviru bude vstup možný jen s rouškou a za dodržení dalších bezpečnostních vládních nařízení. Výstava je umístěna ve foyer a bude otevřena až do 29. června, vždy v pondělí až pátek od 7 do 16 hodin. Vstup je volný, tak jako tak by měli návštěvníci dodržovat odstupy a respektovat a doporučení personálu. Osobně si nemyslím, že by na tuto výstavu chodily desítky lidí denně. To asi ne, i když je moc pěkná, ale vzhledem k tomu, že je naše foyer rozlehlé, předpokládám, že se nikdo mačkat nebude.

Jak byste zhodnotil právě probíhající výstavu Věry Katky Tatarkovičové?

Protože jsem věděl, co a jak tato sympatická výtvarnice tvoří, tak finální výsledek hodnotím velice pozitivně. Jsou to keramické a malované obrazy, které mají nápady a hloubku. Už během instalace jsem si všiml, že vystavovaná díla zaujala i moje kolegy. Mám z toho velmi dobrý pocit. Paní autorka Věra Katka Tatarkovičová je skvělá, je to velký kumštýř, má talent, vkus a cit.

Jaké další výstavy v Domě kultury v Kroměříži ještě do konce roku proběhnou?

Některé výstavy, které měly být v březnu a dubnu, se nerealizovaly, ale jestli bude vše probíhat příznivě, tak se jenom časově posunou. Pokud vím, tak v červenci a srpnu máme v plánu výstavu Kultovní filmové plakáty ze 60. let, které nám slíbil zapůjčit sběratel Vítězslav Tichý. A na podzim by měly být dvě velké tradiční prezentace – výroční výstava Sdružení přátel výtvarného umění KM a výstava Fotobraní, kde se prezentují členové Foto kroužku DK Kroměříž. Koncem roku by pak měla proběhnout nejen výstava zahraničního periodického tisku ze sbírek Miroslava Karáska, ale i komorní Andělská výstava… Současně ještě dolaďujeme termín společné výstavy malířky Anny Szatmariové a fotografa Kostase Christidise.

Vy sám jste měl v minulých třech letech v Domě kultury v Kroměříži tři výstavy. Letos nic?

Původně jsem si myslel, že letos tady vystavovat nebudu, ale nakonec jsme se domluvili s kroměřížskou malířkou Miladou Ivánkovou a uděláme společně již zmíněnou Andělskou výstavu – ona předvede anděly na plátně, já na černobílých fotografiích. Co se týče mých dalších výstav, tak jsem měl mít letos na jaře výstavu v Praze, ale koronavirus způsobil, že to bude až na podzim. Další výstava měla být v jedné nádherné galerii v Mikulově, ale i tento termín se pravděpodobně posune. Ale jsou horší věci, hlavně bych chtěl letos v létě něco nového nafotit.