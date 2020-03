Narozeniny by dnes oslavil herec Michal Dočolomanský, zazářil i v muzikálu Na skle maľované

U českého publika se stal oblíbeným hlavně díky televizním pondělkům z Bratislavy, avšak jeho popularita v Česku kulminovala poté, co v Praze natočil na rozhraní 70. a 80. let minulého století filmy jako Adéla ještě nevečeřela a Tajemství hradu v Karpatech.

Michal Dočolomanský se narodil 25. března 1942 v učitelské rodině v polské obci Nedeca, která byla tehdy ještě součástí Slovenské republiky. Teprve ke konci druhé světové války se rodina přestěhovala do městečka Svätý Jur poblíž Bratislavy.

K herecké práci a potažmo divadlu se prý dostal, jak kdysi prohlásil, tak trochu oklikou. Herectví ho samozřejmě přitahovalo, ale zpočátku neměl tolik odvahy jít na přijímačky. Tak trochu se prý styděl. Proto se nejdřív vyučil automechanikem v české Kadani, teprve později zkusil Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, a to ho ještě museli vyhecovat kamarádi. Díky prokazatelnému talentu byl přijat, a to i přesto, že neměl maturitu. Už během studia se objevil v několika slovenských filmech.

V roce 1964 promoval s červeným diplomem a krátce poté nastoupil rovnou do činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde působil až do osudného roku 2008, tedy více než čtyřicet let. Zářil v mnoha inscenacích, přičemž dokázal zaujmout i jako Jánošík v legendárním muzikálu Na skle maľované.