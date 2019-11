Národní centrum tkání a buněk se v pátek připojí ke Světovému dni pupečníkové krve

Ve vybraných porodnicích v obou zemích budou její zástupci v týdnu od 11. do 15. listopadu provádět výzkum zaměřený na povědomí a edukaci o výhodách uchování pupečníkové krve.

Světový den pupečníkové krve vyhlásila v roce 2017 organizace Save the Cord Foundation v americké Arizoně. Smyslem jeho vzniku je seznamovat budoucí nebo stávající rodiče a zdravotnické pracovníky s aktuálními poznatky z oblasti využití pupečníkové krve. Světový den pupečníkové krve 2019 je oficiálně sponzorován společností Quick Specialized Healthcare Logistics, uznávaným lídrem v oblasti lékařské přepravy a logistiky. Dalšími partnery jsou pak sdružení Cord Blood Association, Be the Match (NMDP), Světová asociace dárců kostní dřeně (WMDA-Netcord), AABB a FACT.